Duetti Sanremo 2020, Paolo Jannacci canta «Se me lo dicevi prima», del padre Enzo, con Francesco Mandelli (Di giovedì 6 febbraio 2020) Enzo Jannacci presenta Se me lo dicevi prima sul palco dell’Ariston nel 1989, ma il Festival non è per niente generoso con lui: i voti gli regalano un misero 17esimo posto. Lui non si scompone ed è comunque soddisfatto del suo debutto tardivo, lui che al Festival non aveva mai partecipato: «Con la canzone Se me lo dicevi prima sapevo di avere qualcosa di grosso da comunicare, un importante contributo alla battaglia contro la droga. E il Festival di Sanremo, con tutto quello che gli gira attorno, in Italia e all’estero, significa una platea di duecento milioni di individui. Tra di essi almeno mille li avrò colpiti con il mio messaggio, no? Di almeno due sono sicuro, perché me lo hanno detto di persona». Per la stessa canzone, lo stesso anno, sempre in quel di Sanremo, Jannacci riceve la Targa Tenco. Si tratta di un’altra prima volta ... gqitalia

RadioItalia : Nella serata delle cover e dei duetti @marcomasini64 con @ARISA_OFFICIAL canterà 'Vacanze Romane' e la dedicherà a… - RadioItalia : Nella serata dei duetti @DiodatoMusic e @ninazilli canteranno '24milabaci' e vogliono far ballare tutti a… - TweetNotizie : Terza serata Sanremo 2020, la diretta: le cover e i duetti dei cantanti big. Ospiti Roberto Benigni e Mika. Con Ama… -