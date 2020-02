Coronavirus: 35 italiani sulla nave bloccata in quarantena in Giappone (Di giovedì 6 febbraio 2020) Coronavirus: 35 italiani a bordo della nave da crociera bloccata in quarantena in Giappone. Lo riporta Adnkronos, che cita fonti della Farnesina secondo cui non ci sarebbe nessun connazionale tra i casi confermati. Unità di Crisi e Ambasciata italiana a Tokyo seguono l’evoluzione. 35 italiani sulla nave bloccata a Yokohama A bordo della nave da crociera Diamond Princess, in quarantena dalla giornata del 4 febbraio scorso e bloccata nel porto Giapponese di Yokohama, ci sono 35 italiani. La notizia è stata lanciata da diverse agenzie di stampa, che citano la conferma della Farnesina, e si tratterebbe di connazionali presenti tra passeggeri ed equipaggio. Al momento, rivelano le autorità, nessun italiano sarebbe registrato tra le persone colpite da Coronavirus, ma l’attenzione resta altissima. Complessivamente vi si troverebbero imbarcate circa 3.700 persone, di cui un ... thesocialpost

