CastelCapuano | Auricchio a rischio | in pole il marito della ‘zarina’

Napoli – Da Palazzo San Giacomo a Castel Capuano. Al Comune di Napoli regna ormai incontrastata Federica Capuano, la "zarina", ormai vicesindaco di fatto dopo che Luigi De Magistris ne ha imposto la presenza a tutte le riunioni. Un feeling politico, quello tra De Magistris e la Capuano, che ha portato Federica a passare da part time a full time come staffista del sindaco in citta' metropolitana. Con uno stipendio quindi raddoppiato, che ammonta ad oltre 30mila euro. Ora a tremare e' anche il direttore generale e capo di gabinetto del sindaco, Attilio Auricchio che rischia di essere spodestato per lasciare la poltrona al marito della Capuano, Alberto Corona attualmente capostaff di Alessandra Clemente, assessore alla Polizia municipale. Da circa 55mila euro Corona diventando dg del Comune di Napoli ne guadagnerebbe circa 200mila.

