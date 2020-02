Biathlon, Mondiali Anterselva 2020: la staffetta femminile resta un rebus. Sia per le componenti sia per l’ordine delle frazioni (Di giovedì 6 febbraio 2020) Manca ormai una sola settimana al main event della stagione di Biathlon. La Südtirol Arena di Anterselva è pronta per ospitare il pubblico delle grandi occasioni in occasione dei Mondiali 2020, con dodici competizioni in programma tra prove individuali e di squadra che si protrarranno dal 13 al 23 febbraio. Naturalmente sulla carta le maggiori speranze di fare bene l’Italia se le giocherà nel settore femminile, con le due punte di diamante Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi pronte a sputare l’anima per regalare al proprio pubblico (e a sé stesse) un’altra medaglia iridata. Uno degli argomenti più caldi però, entrando in questo Mondiale, è quello che riguarda la staffetta delle nostre ragazze. Il gennaio di Federica Sanfilippo ha dimostrato a tutti i più scettici che la ventinovenne di Ridanna è ancora perfettamente in grado di recitare un solido ruolo da terza forza del ... oasport

