Avete mai visto il fidanzato di Mika? È un regista bellissimo (Di giovedì 6 febbraio 2020) Mika è tornato in Italia nell’attesissimo Revelation Tour, che durerà fino a febbraio 2020, nei palazzetti delle principali città italiane. Il cantante libanese presenterà il suo nuovo disco, My Name is Michael Holbrook, in cui Mika ha affrontato sé stesso, chiedendosi qual è l’uomo che avrebbe sempre voluto essere. Il fidanzato di Mika è un bellissimo regista di origini greche Questa sera Mika torna a Sanremo come mega ospite dell’edizione 2020, probabilmente cantando uno dei suoi grandi classici e un pezzo nuovo appositamente per la kermesse. Al suo fianco si vocifera potrebbe essere presente la sua dolce metà, Andreas Dermanis. Il fidanzato di Mika è suo compagno di vita da più di quindici anni ed è un regista di origini greche, londinese di adozione. Andreas opera nell’area dei documentari e dei video musicali: ha collaborato infatti con Sky Arte e MTV. Si dice che i ... velvetgossip

