Annuncio di Pechino, scienziati cauti. Scoperti i "super diffusori". E Taiwan accusa: «Numeri falsi, i morti sono 25mila, non 500» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Maria Sorbi In mattinata le agenzie di stampa battono notizie rincuoranti. E per un attimo pensi: «È fatta». Nel giro di poche ore gli scienziati cinesi annunciano di aver trovato i farmaci per frenare il Coronavirus e da Londra arriva la notizia che per avere il vaccino non dovremo aspettare due anni ma qualche giorno appena. In altrettante poche ore entrambe le notizie vengono largamente ridimensionate. Anzi, per non scatenare facili illusioni, l'Organizzazione mondiale della sanità ha una certa fretta nel comunicare che «non esiste ancora nessuna cura». Il portavoce Tarik Jasarevic precisa che «solo studi su larga scala possono essere efficaci». Di sicuro quindi non bastano i test in vitro dei ricercatori cinesi, anche se questo è sicuramente un primo passo. I test preliminari all'università di Zhejiang avrebbero dimostrato che i farmaci Abidol (antivirale già utilizzato ... ilgiornale

