Allerta meteo: la prima vittima, a Cava de' Tirreni (Di giovedì 6 febbraio 2020) La tragedia è avvenuta nel salernitano, un oculista è stato ucciso da un pino, sdradicato dal vento. L'albero non era ritenuto pericolante Il luogo dell'incidente (Fonte foto: teleclubitalia.it) Il fatto è accaduto in mattinata, in Campania. Precisamente, a Cava de' Tirreni, nella provincia di Salerno, un uomo di sessantun anni è stato travolto ed ucciso da un pino, sdradicato dal forte vento. Al loro arrivo, i Vigili del Fuoco non hanno potuto fare a meno di notare una scena agghiacciante, con tronco e rami dell'enorme albero, che avevano totalmente coperto l'uomo che riportava ferite gravi sul corpo ed all'altezza della testa.

