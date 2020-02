A Wahan vita a rischio per 50.000 cani e gatti (Di giovedì 6 febbraio 2020) Mentre il sale il bilancio dei contagiati e delle vittime del Coronavirus a Wuhan, la città cinese da dove è partita l’epidemia, rischiano di morire anche cinquantamila tra cani e gatti: tanti sono gli animali domestici che, secondo gli animalisti, sono rimasti in casa senza i loro padroni, partiti durante i festeggiamenti del capodanno cinese e mai più rientrati a causa della più grande quarantena messa in atto nella storia dell’umanità. #SavethepetsleftbehindinWuhan ora è tra le chiavi di ricerca più usate su Weibo (il Twitter della Cina) e, cominciando da un hashtag, chi chiede aiuto per i propri animali rimasti soli comunica con chi si offre di aiutarli facendo una corsa contro il tempo. Uno di loro è Lao Mao, nome di fantasia di un animalista intervistato dall’agenzia Reuters, che non ha voluto svelare la sua identità per non far sapere ai genitori di essere ... vanityfair

Wahan vita Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Wahan vita