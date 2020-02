Ultime Notizie Roma del 05-02-2020 ore 12:10 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta ascarelli Udine una bambina di 11 anni di nazionalità polacca è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Treviso a causa di traumi riportati dopo essere caduta con gli sci l’incidente si è verificato ieri il pomeriggio a 3 km da Forni di Sopra Udine la bambina sarebbe caduta per cause in corso di accertamento mentre scendeva lungo la pista insieme con altri sciatori avrebbe battuto violentemente il capo immediatamente soccorsa è stata trasportata all’ospedale di Treviso è stata ricoverata in via precauzionale al policlinico di Verona un’addetta dell’albergo dove ha soggiornato una notte la copia cinese contagiata dal coronavirus attualmente in prognosi riservata lo Spallanzani di Roma e chiamare i sanitari è stato il marito della donna Colpita da febbre mentre era a casa la donna è ... romadailynews

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: balzo nuovi contagi in #Cina, ora oltre 24.300. Nelle ultime 24 ore 3.887 infezioni e 65 morti, in tu… - SkyTG24 : Coronavirus, si aggrava coppia di cinesi a Roma, 490 morti. DIRETTA - juventusfc : Mercoledì intenso al #JTC. Qui ?? -