Turismo e moda in ansia. Con lo stop ai viaggi perdite fino a 4,5 miliardi (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Manuela Gatti Veneto, Toscana, Lazio, Lombardia le regioni più colpite. In ballo il 5% del Pil del settore Mentre le Borse cinesi bruciano centinaia di miliardi di dollari a causa dell'epidemia di coronavirus, il contraccolpo economico dell'emergenza sanitaria potrebbe farsi sentire anche in Italia. Due, secondo le stime elaborate dalle organizzazioni di settore, sono i comparti destinati a subire le perdite più sensibili: il Turismo e la moda. Anche se la rapidità con cui Pechino ha reagito alla situazione, a differenza di quanto avvenuto durante l'epidemia di Sars del 2002-2003, fa auspicare che si possa trattare di effetti negativi solo temporanei. Secondo l'Istituto Demoskopika, il coronavirus metterebbe a rischio 4,5 miliardi di euro di spesa turistica in Italia nel corso del 2020, pari a circa il 5% del prodotto interno lordo del settore. La maggior parte di queste ...

