Samantha De Grenet: "Ho sconfitto un tumore al seno, ora sto bene" - (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Gianni Nencini Dalle pagine di Chi, Samantha De Grenet confessa per la prima volta la sua battaglia contro il tumore al seno: "Sono stata fortunata, non ho dovuto fare la chemioterapia, ora sto bene e ringrazio la vita" Intervistata dal settimanale Chi, Samantha De Grenet ha parlato per la prima volta della sua battaglia contro un tumore al seno, che ha dovuto combattere circa un anno e mezzo fa: "Ora sto bene, ringrazio la vita". Già qualche settimana fa, ospite di Vieni da me, la showgirl aveva accennato ad un problema di salute, poi superato, senza però fornire ulteriori dettagli. Adesso, dalle pagine del magazine diretto da Alfonso Signorini, Samantha De Grenet racconta tutti i particolari della sua lotta - sia fisica che emotiva - contro il cancro. Tutto inizia l'8 luglio 2018: "Ero in barca con mio marito. Sentivo un bozzo strano, grosso, duro, sul seno destro". ... ilgiornale

