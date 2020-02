Roma Bologna, da profili di lusso a comprimari: i principali doppi ex (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roma Bologna, tanti i doppi ex delle due compagini. Da giocatori di lusso a comprimari: ecco i principali giocatori da ricordare Ogni partita ha la sua storia alle spalle. Sono ovviamente i giocatori delle rispettive compagini, attuali o passati, a scriverla. Roma-Bologna è certamente una gara che nasconde intrecci curiosi riguardanti i doppi ex. A partire, ovviamente, dalla panchina felsinea. Mihajlovic giocò in giallorosso dal 1992 al 1994, disputando 54 presenze complessive. Ci sono poi i profili di lusso come Daniel Osvaldo, Aldo Maldera, Francisco Lima e Matteo Brighi, e altri che sono rimasti meno scolpiti nella memoria come Curci, Loria o Bombardini. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

