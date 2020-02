Renzi sta sereno. Se rompe sulla prescrizione è il primo ad andare a casa. Conte prova a mediare (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Forse già oggi o, comunque, entro questa settimana. Il premier Giuseppe Conte ostenta tranquillità e assicura che presto le forze di maggioranza torneranno a sedersi attorno al tavolo per sminare la questione che sta tenendo il governo in affanno. Ovvero la giustizia con il rebus prescrizione. Un tema non più rinviabile per via di alcuni appuntamenti cruciali in Parlamento. Al momento – in attesa che il governo trovi la quadra – è stato accantonato nelle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera l’articolo 8 del Milleproroghe. La Renziana Lucia Annibali ha presentato un emendamento che sospende per un anno gli effetti della riforma Bonafede. Italia Viva ribadisce che, se non si dovesse trovare una via d’uscita, è pronta, in caso di insuccesso alla Camera, a riproporre la sua proposta al Senato dove i numeri sono diversi per la maggioranza rispetto a quelli di ... lanotiziagiornale

AndreaScanzi : La giuria demoscopica, che sta a Sanremo come Renzi alla politica, ne ha già sbagliate due su due. Tutto nella norm… - stefan1062 : RT @LaNotiziaTweet: .#Renzi sta sereno. Se rompe sulla #prescrizione è il primo ad andare a casa. #Conte prova a mediare - AlbertoCameroni : RT @LaNotiziaTweet: .#Renzi sta sereno. Se rompe sulla #prescrizione è il primo ad andare a casa. #Conte prova a mediare -