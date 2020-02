Procura scatenata: indagati il vice di De Luca e l’assessore di De Magistris (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Una indagine della Procura di Napoli sul ciclo di rifiuti a Napoli. Per ordine dei pm Francesca De Renzis e Giorgio Vanacore sono stati perquisiti gli uffici della Sapna, la società provinciale per l’ambiente, e dell’Asia, l’azienda speciale di smaltimento del comune di Napoli. Sono in tutto 23 gli indagati destinatari di avviso di garanzia. Fra questi figurano anche il vicepresidente della giunta regionale, Fulvio Bonavitacola, e l’assessore all’Ambiente del Comune di Napoli Raffaele Del Giudice. Gli inquirenti ipotizzano il reato di omissione in atti d’ufficio. Le indagini sono condotte dalla Guardia di Finanza insieme ai carabinieri del Noe e riguardano la raccolta differenziata a Napoli, lo smaltimento delle ecoballe, la mancata realizzazione di impianti di compostaggio e il nodo dei siti di ... anteprima24

