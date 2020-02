Paolo è morto, addio al medico con l’Africa nel cuore: il suo sogno, curare i bambini (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Paolo Nai Fovino, 64 anni, è morto prima di realizzare il suo sogno: una volta arrivata la pensione, avrebbe voluto dedicare la sua vita a curare i bambini in Africa. La sua corsa si è interrotta a 3 mesi dal traguardo. Eppure, i parenti del dottor Paolo Nai Fovino, 64 anni, hanno permesso che un po’ di quel sogno si realizzasse. Chi vorrà onorare la sua memoria e contribuire ad esaudire parte di quel desiderio potrà farlo: «Non fiori ma eventuali offerte a Medici con l’Africa Cuamm», è l’invito riportato anche sull’epigrafe. Il dottore Paolo Nai Fovino, scrive il Giorno, originario della Lombardia ma cresciuto nel basso Veneto, era arrivato a Pieve di Cadore per lavorare all’ospedale a fine anni Ottanta, sempre in medicina salvo diventare anche facente funzioni della lungo degenza, era il responsabile di una decina di letti dedicati ai ricoveri lunghi. ... caffeinamagazine

valkiller8 : RT @repubblica: È morto Paolo Guerra, produttore storico di Aldo, Giovanni e Giacomo - paolo_Rolla86 : RT @gianlucac1: Siamo un paese morto. Sepolto. Stasera un diluvio dei TG sullo spallanzani primo al mondo a isolare il virus. A oggi il v… - fatabianca83 : RT @repubblica: È morto Paolo Guerra, produttore storico di Aldo, Giovanni e Giacomo -