Meteo WEEKEND con l'ALTA PRESSIONE insidiata dal Getto Polare (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il Meteo continua i sui tentativi di portare la stagione sui giusti binari ma l'inverno proprio non ne vuole sapere di affermarsi sul nostro Paese. Un ennesimo tentativo è in atto proprio in questi giorni ma si limita a coinvolgere soprattutto il versante adriatico e alcuni tratti del Sud. Sul resto d'Italia, nonostante un ritorno a temperature più consone al calendario, il Meteo si mantiene stabile e asciutto. Purtroppo le notizie per il prossimo futuro non sono certo delle migliori. Dopo questo breve passaggio di stampo invernale, l'ALTA PRESSIONE tornerà protagonista sull'Italia e con essa la stabilità atmosferica ed un clima meno rigido rispetto a questi giorni. Anche il prossimo WEEKEND sembra destinato a seguire questo percorso. Vediamo nel dettaglio dunque cosa ci aspetta da venerdì a domenica. La vigilia del fine settimana sarà già contrassegnata da un ... meteogiornale

