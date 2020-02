Meteo, super caldo in Spagna: nuovo record a Valencia con +29,6°C, Alicante sfiora i +29°C [MAPPE e DATI] (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Meteo – È stato un inizio febbraio anomalo per l’Europa dal punto di vista delle temperature, che in diverse località del continente si sono spinte su valori molto più che primaverili, stabilendo anche nuovi record in alcuni casi, come il giorno di febbraio più caldo in Piemonte da 62 anni. Il picco di questo caldo eccezionale si è avuto ieri, martedì 4 febbraio. Ancora una volta, la Spagna orientale ha sperimentato le temperature più alte. Meteo, altro che 4 Febbraio: caldo incredibile in tutt’Italia, +27°C a Catania e +25°C a Pescara. Adesso clamoroso crollo di 20°C in poche ore DATI L’aeroporto di Valencia ha stabilito in un nuovo record di tutti tempi per il mese di febbraio per questa località, con i +29,6°C registrati nel primo pomeriggio di ieri. Questo dato batte il record precedente di +29,4°C stabilito il 28 febbraio 1990. Anche per la città Javea/Xabia, sempre nella ... meteoweb.eu

