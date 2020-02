Meteo d'Inverno a sorpresa, possibilità crescente (Di mercoledì 5 febbraio 2020) I Meteo appassionati sono sempre più rassegnati da un Inverno -a detta loro- mai iniziato. Come dar torto: finora gli amanti di gelo e neve hanno ricevuto davvero ben poco, anzi, sono state molte di più le delusioni che le gioie. Cosa possiamo consigliare? Sconforto o trepidazione? Difficile dirlo: l'Inverno 2020 sta diventando a tutti gli effetti uno dei più orribili che la storia ricordi, mentre anche le tendenze Meteo a medio e lungo termine non danno segnali robusti di cambiamento. La "maledizione" del vortice polare continua: impossibile dire con certezza se nei prossimi periodi di scompatterà e arriveranno le ondate di maltempo. Quel che è certo è che, SE arriveranno, faranno più danni che altro. Purtroppo la vegetazione, in precocissimo sviluppo, risentirebbe molto delle ondate di freddo tardive, più di altri anni. Sia chiaro: le fasi Meteo tardo-invernali in ... meteogiornale

