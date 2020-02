L’Amica Geniale 2, Seconda Puntata: Elena invidiosa di Lila! (Di mercoledì 5 febbraio 2020) L’amica Geniale 2, trama Seconda Puntata: Elena attraversa una fase di cambiamento e non può fare a meno di provare un po’ di invidia per Lila, sempre migliore di lei in tutto. Intanto entrambe hanno a che fare con le difficoltà dell’amore… L’amica Geniale 2 inizia finalmente ad entrare nel vivo. La Seconda stagione della fiction, tratta dal libro “Storia del nuovo cognome”, di Elena Ferrante, sta per appassionare i telespettatori con tanti colpi di scena. Infatti non mancano i cambiamenti nel rapporto tra Lenù e Lila, ma anche gli avvenimenti che cambiano le loro vite. Facciamo però prima un piccolo passo indietro. L’amica Geniale 2: dove eravamo rimasti Lila si è da poco sposata con Stefano. Il suo sogno di una vita felice accanto ad un marito premuroso, sfuma di giorno in giorno quando si rende conto che Stefano è affiliato al clan dei ... uominiedonnenews

