Kentucky Route Zero: TV Edition - recensione (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il viaggio è finalmente giunto al termine. Il primo Atto di Kentucky Route Zero è stato pubblicato su PC nell'ormai lontano 2013 e in teoria la storia avrebbe dovuto concludersi nel giro di un paio d'anni. Il quarto Atto invece è arrivato solo nel 2016 e per il quinto (ed ultimo) abbiamo dovuto attendere fino al mese che sta per finire. Sette anni non sono pochi per un gioco ad episodi, ma gli utenti console sono stati fortunati perché un'edizione per PS4, Xbox One e Switch non era stata annunciata fino a poche settimane fa, quindi l'attesa per il "pacchetto completo" non è stata troppo lunga.Il gioco sviluppato da Cardboard Computer, un team più che indipendente formato da sole tre persone, rientra nel genere adventure. Alcuni potrebbero anche includerlo con tono vagamente dispregiativo nel sotto-genere dei walking simulators, ovvero quei titoli in cui la componente narrativa è ... eurogamer

Eurogamer_it : Kentucky Route Zero TV Edition: il viaggio arriva al suo epilogo. #recensione - AuroraLupiani : Il 2020 parte in quarta su #NintendoSwitch #eShop con grandi uscite come Oddworld: #StrangersWrath ??, Kentucky Rout… - GamingToday4 : La fine del Kentucky Route Zero, le correzioni di Monster Hunter e molte altre patch della settimana… -