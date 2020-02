Juventus, meno di un mese per Chiellini: pronto per l'Inter? (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il capitano torna in gruppo e prepara il rientro: erediterà una difesa colpita 21 volte in 22 partite di campionato. Con lui in campo la media gol al passivo è di 0.6 a partita. foxsports

