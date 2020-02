Irpinia, crollano le temperature: strade ghiacciate. Scuole chiuse in molti comuni (Di mercoledì 5 febbraio 2020) temperature improvvisamente in calo, raffiche di vento molto forti e neve. Il maltempo annunciato da giorni e’ arrivato e in alcuni comuni dell’Irpinia i sindaci hanno gia’ disposto la chiusura delle Scuole. Oggi e domani rimarranno chiusi gli istituti scolastici a Chiusano San Domenico, Vallata, Trevico, Vallesaccarda, Bisaccia, Torella dei Lombardi, Guardia Lombardi, Rocca San Felice, Sant’Angelo dei Lombardi e Teora. E’ un elenco provvisorio perche’ la situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore soprattutto in Alta Irpinia dove si registrano forti disagi lungo la strada statale Ofantina. La neve e il ghiaccio creano difficolta’ soprattutto ai mezzi pesanti. Sulle strade irpine si circola solo con pneumatici invernali o catene a bordo. Prescrizione che vale anche lungo il tratto Autostradale della A16 Napoli – Canosa da Baiano a ... ildenaro

