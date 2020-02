Incidente Kobe Bryant: i resti delle vittime restituiti alle famiglie (Di mercoledì 5 febbraio 2020) I resti di Kobe Bryant, della figlia Gianna Maria e delle altre 7 persone morte nell’Incidente avvenuto il 26 gennaio scorso in California sono stati restituiti alle famiglie: lo ha reso noto l’ufficio del medico legale della contea di Los Angeles. Proseguono le indagini del National Transportation Safety Board in riferimento alla ricostruzione della dinamica dello schianto in cui ha perso la vita la star dell’NBA.L'articolo Incidente Kobe Bryant: i resti delle vittime restituiti alle famiglie Meteo Web. meteoweb.eu

