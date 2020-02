Incendio Roma nord: stabile 48enne intossicato e ricoverato al Santo Spirito (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roma – L’uomo di 48 anni rimasto coinvolto nell’Incendio di Vigna Stelluti e ricoverato in codice rosso all’ospedale Santo Spirito e’ arrivato al nosocomio capitolino con una intossicazione da monossido di carbonio. Al momento presenta un quadro stabile ed e’ sottoposto ad ossigenoterapia. Quanto al rogo, sono in corso indagini per capire la dinamica. I rilievi nella palazzina sono affidati alla Polizia scientifica. L'articolo Incendio Roma nord: stabile 48enne intossicato e ricoverato al Santo Spirito proviene da RomaDailyNews. romadailynews

