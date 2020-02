Hellpoint: Data di uscita, nuovi dettagli e Trailer (Di mercoledì 5 febbraio 2020) TinyBuild Games è lieta di annunciare che il nuovo action RPG Hellpoint, sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 16 Aprile 2020. Quest’oggi vogliamo condividere con voi nuovi dettagli ed un gameplay Trailer inedito. nuovi dettagli e Gameplay Trailer per Hellpoint Il gioco trasporta i giocatori in una stazione spaziale abbandonata, nella quale dovrete contrastare pericolose entità, con la possibilità di giocare sia in singolo che co-operativo. A seguire vi riportiamo i nuovi dettagli: La stazione spaziale potrà essere esplorata liberamente e vanterà una struttura enorme e interconnessa, con segreti da scoprire e scorciatoie nascostePossibilità di utilizzare decine di armi suddivise in mischia e distanza oltre armature dotate di caratteristiche unichePresente la possibilità di ... gamerbrain

