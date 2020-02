Francesco Gabbani a Sanremo 2020. Amadeus: “Devo stare attento” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sanremo 2020: Francesco Gabbani in gara tra i Campioni con il brano “Viceversa” Dopo tre anni dal suo trionfo con “Occidentali’s Karma” Francesco Gabbani ritorna in gara al Festival di Sanremo 2020 con il brano “Viceversa”. In moltissime interviste rilasciate prima dell’inizio della kermesse, che quest’anno vede alla conduzione Amadeus, il cantautore toscano ha rivelato di portare sul palco un’altra parte di sé che lui stesso definisce “più sanremese” e completamente diversa da quella divertente e scanzonata a cui ha abituato il suo pubblico e con cui soprattutto ha trionfato due volte, nel 2016 con il brano Amen e quella successiva con “Occidentali’s Karma” vincendo nella categoria Big, tale vittoria inoltre lo ha portato all’Eurovision del 2019 dove con il suo brano ha ottenuto un buon ... lanostratv

tvsorrisi : Anche se presenterà un'intima canzone d'amore, Francesco Gabbani (nei gesti, nelle movenze, nella voce) avrà lo spi… - imgivls : RT @AleFerazzi: Buongiorno a tutti, ma a Francesco Gabbani oggi un po' di più. #Sanremo2020 #GabbaFamily - colorsconfusion : RT @contechristino: Sì però quando disprezzate le Nuove Proposte, ricordatevi sempre di: - Giorgia - Bocelli - Negramaro E il triplete dei… -