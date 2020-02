Donna trovata morta in Lomellina: forse è stata sbranata da due cani (Di giovedì 6 febbraio 2020) Mistero a Zeme Lomellina, comune in provincia di Pavia, dove una Donna è stata trovata morta nel giardino della sua abitazione con ferite profonde e fratture scomposte. Le forze dell’ordine indagano sulle cause: per ora l’ipotesi è che sia stata sbranata dai cani della vicina, ora indagata per omicidio colposo. notizie

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Donna trovata morta in un giardino, è giallo. «Forse sbranata da due alani di una vicina» - ilmessaggeroit : Donna trovata morta in un giardino, è giallo. «Forse sbranata da due alani di una vicina» -