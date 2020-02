Conto alla rovescia iniziato anche per i Samsung Galaxy S7 TIM: primo aggiornamento 2020 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sono mesi e mesi che aspettiamo, ma questa dovrebbe essere la volta buona anche per il Samsung Galaxy S7 TIM. Si tratta di una variante ampiamente diffusa nel nostro Paese, nonostante siano trascorsi quasi quattro anni dalla sua commercializzazione. Non è un caso che in questi giorni si parli tanto della prospettiva che un nuovo upgrade possa vedere la luce per questo modello. E così, dopo avervi parlato dell'imminente arrivo in arrivo in Europa della patch di gennaio, possiamo focalizzarci anche sui brand TIM. Cosa succede per i Samsung Galaxy S7 TIM? Un segnale importante sotto questo punto di vista arriva direttamente dalla compagnia telefonica. Chi dispone di un Samsung Galaxy S7 TIM, infatti, entro pochi giorni potrà imbattersi nell'aggiornamento di dicembre. Si tratta della penultima patch, che tuttavia rappresenta un grosso passo in avanti per un device ormai obsoleto. ... optimaitalia

SkyTG24 : Dal conto alla rovescia alla #Brexit proiettato sulla facciata di Downing Street alla festa in Westminster Square f… - TeresaBellanova : A #Verona per #FierAgricola, ho voluto partecipare alla manifestazione @coldiretti contro la #cimiceasiatica. Per… - PieroSorr : Cari colleghi di 'Un giorno da pecora', a una frase come quella di #OlivieroToscani si dovrebbe interrompere l'inte… -