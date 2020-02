Tiziano Ferro: ecco chi è suo marito Victor Allen (Di martedì 4 febbraio 2020) Tiziano Ferro esordirà stasera come ospite fisso di Sanremo 2020 e a sostenerlo dagli Stati Uniti è arrivato anche il marito: chi è Victor Allen. Nella platea di Sanremo 2020 ci sarà un supporter speciale per Tiziano Ferro: è suo marito Victor Allen, l'uomo che ha rubato il cuore di uno dei cantanti più amati d'Italia. Chi è Victor Allen Nato a Los Angeles, in California, Victor Allen ha 55 anni, si è laureato all' Università della California San Luis Obispo. Ha lavorato per quattordici anni alla Warner Bros. dove ricopriva il ruolo di vicepresidente del settore marketing. Lasciata la Warner, Victor decide di aprire una propria agenzia di consulenza, la Levine Partners. Dal profilo Facebook scopriamo che tifa per i San Francisco 49ers, che ... movieplayer

