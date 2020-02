Thyssen, due manager tedeschi sconteranno 5 anni di carcere (Di martedì 4 febbraio 2020) A dodici anni di distanza dal rogo in cui morirono sette operai (Torino, 6 dicembre 2007), due ex manager della Thyssenkrupp sconteranno cinque anni di carcere per omicidio colposo e incendio doloso per negligenza. Ricorso rigettato Questo il risultato della sentenza del tribunale di Hamm, Renania-Vestfalia, Germania, con cui è stato rigettato il ricorso presentato dai due dirigenti di azienda, tra cui l'ex numero uno della Thyssen in Italia. I due manager erano stati condannati nel nostro Paese nel 2016, rispettivamente a 9 anni e 8 mesi e 6 anni e 10 mesi. Un altro tribunale tedesco, quello di Essen, aveva stabilito che le sentenze erano effettive ma che le pense dovevano con il diritto tedesco, che, per quel tipo di imputazione, prevede un massimo di cinque anni. Nel processo furono condannati anche dirigenti italiani L'incendio alla Thyssenkrupp coinvolse otto operai, uno ... tg24.sky

