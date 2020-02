Termini-Centocelle, Celli: nel Tpl odissea quotidiana (Di martedì 4 febbraio 2020) Roma – “Riaperture a meta’ e chiusure al 100 per cento sembrano la specialita’ di questa Amministrazione. Nemmeno il tempo di essere contenti della riapertura di Barberini, anche se solo in arrivo, che arriva la notizia della chiusura totale della Termini-Centocelle. Indisponibilita’ di personale la motivazione ufficiale di Atac.” “E’ incredibile, per l’emergenza traffico e lo smog impongono i blocchi delle auto e questa Giunta si permette di fermare i servizi su ferro? L’assenza di macchinisti e’ un grave difetto di programmazione e di dialogo con le rappresentanze dei lavoratori. Tutto questo ha causato enormi disagi stamattina a chi usa quella tratta per andare al lavoro e ha saputo troppo tardi dello stop.” “Certo e’ il chiaro segnale che il personale non si fida di questa Amministrazione, visto che ... romadailynews

Roma, si ferma la Termini-Centocelle. Atac: 'Indisponibilità di personale' - ferrovia regionale Termini-Centocelle: chiusa. Potenziata linea bus 105 Centocelle MC-Termini - Roma, si ferma la Termini-Centocelle. Atac: 'Mancano i macchinisti'