Tenta di strangolare la moglie, salvata dalla figlia 16enne (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Torre del Greco hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 53enne del posto. Aveva appena aggredito e Tentato di strangolare la moglie, minacciandola con un coltello da cucina. Una delle figlie – 16enne – ha contattato il 112 e terrorizzata ha chiesto aiuto ai carabinieri. Quando sono intervenuti, i militari hanno trovato sulla porta l’altra figlia, di 10 anni, che ha chiesto loro di entrare in fretta. In casa la donna tumefatta e l’aggressore in evidente stato di ebbrezza. Con i genitori la 16enne che aveva allertato la pattuglia. Secondo quanto successivamente dichiarato dalla vittima, il 53enne le aveva puntato il coltello minacciando di ammazzarla e dicendo che si sarebbe poi suicidato. Le vessazioni che subiva– denunciate oggi per la prima volta – ... anteprima24

