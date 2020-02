Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 4 febbraio 2020 (Di martedì 4 febbraio 2020) Su Rai 1 la prima serata del Festival di Sanremo 2020. Prima delle cinque serate della 70esima edizione del Festival di Sanremo: conducono con Amadeus Diletta Leotta e Rula Jebreal e con Tiziano Ferro e Fiorello. Tra gli ospiti Al Bano e Romina, con Romina jr, e Gessica Notaro. Su Rai 2 il film d'animazione Big Hero 6 (USA, 2014) di Don Hall, Chris Williams. Alle 23.10 il film d'animazione Cars 2 (USA, 2011) di Christelle Raynal con Brad Lewis, John Lasseter. Ma vediamo la prima serata. Un'amicizia molto speciale lega Baymax, un sofisticato robot gonfiabile multifunzionale, e il ragazzino prodigio Hiro Hamada, super esperto di robot. Quando un evento devastante si abbatte su San Francisco, Hiro si ritrova catapultato nel bel mezzo di un pericoloso complotto e per far fronte alla nuova minaccia non può che ricorrere all'aiuto di Baymax. Su Rai 3 alle 21.20 appuntamento ... blogo

