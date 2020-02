Smart EQ, il presente è elettrico (Di martedì 4 febbraio 2020) Smart EQ, al via la grande scommessa green del marchio automobilistico simbolo della guida urbana. I pregi e i difetti. Nata come un sogno, poi come una promessa, trasformatasi in un obiettivo e quindi in realtà, l’idea di macchine a zero emissioni stra travolgendo e rivoluzionando il mondo delle automobili. Per conferme chiedere alla Smart, che a Valencia ha presentato l’Eq, ossia la sua linea di automobili elettriche. Sostanzialmente il 2020 sarà l’anno dell’addio al motore endotermico. Più o meno. Rivoluzione elettrica, arriva la Smart EQ La Smart Eq ha fatto il suo esordio sul mercato e rappresenta la grande scommessa del marchio, intenzionato a trasformare il 2020 nel suo anno della rivoluzione elettrica. Dal punto di vista del motore non ci sono differenze con la Smart elettrica. Parliamo di prestazioni interessanti per una macchina da uso ... newsmondo

