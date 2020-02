Sanremo, sui social: «La canzone di Tecla sembra quella di Vasco Rossi» (Di martedì 4 febbraio 2020) La polemica, se così si può chiamare, è di qualche mese fa. Tecla presenta il suo brano a Sanremo Giovani, lo scorso 19 dicembre. E, sui commenti YouTube, qualcuno trova nelle... ilmessaggero

Corriere : I dieci anni di carriera non la toccano: «La data conta per gli altri». Tornare a Sanremo non la fa sentire «consac… - LinaVadal : RT @leggoit: Sanremo 2020, Tiziano Ferro incanta l'Ariston con 'Nel blu dipinto di blu'. Tripudio sui social: «Ti amiamo» - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Sanremo 2020, Tiziano Ferro incanta l'Ariston con 'Nel blu dipinto di blu'. Tripudio sui social: «Ti amiamo» -