Ricette di cucina dal carcere, Regione Lombardia presenta “Cucinare al fresco”. (Di martedì 4 febbraio 2020) Una raccolta di Ricette realizzate rigorosamente in carcere, dietro le sbarre. E’ il risultato di quattro progetti avviati in altrettante carceri lombarde e presentato questa mattina in Regione Lombardia. A condividere il progetto ci sono 4 laboratori dai nomi fortemente evocativi: dal “Mandato di cottura” di Como, al “Diario dei sapori” di Bollate, per approdare a Varese con “Assapori(amo) la libertà”, fino alle “Mani in pasta” di Opera. La raccolta di Ricette invece, si chiama “cucinare al fresco”. Autori dell’iniziativa quattro gruppi di reclusi che si sono messi in gioco per realizzare una pubblicazione dedicata al food. su Il Notiziario. ilnotiziario

gabriellalomazz : Risotto fave e parmigiano con chips di mele - ilNotiziarioInd : Ricette di cucina dal carcere, Regione Lombardia presenta 'Cucinare al fresco'. - -