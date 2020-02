Palermo: Sc, ’25 febbraio dimostreremo necessità ztl notturna’ (Di martedì 4 febbraio 2020) Palermo, 4 feb. (Adnkronos) – “Basterà pochissimo all’amministrazione comunale per dimostrare al Tar il rapporto tra l’aumento delle automobili durante le ore notturne, nei fine settimana, e l’aumento dell’inquinamento acustico ed ambientale. Per questa ragione siamo fiduciosi che all’udienza del 25 febbraio ci saranno tutti gli elementi per dimostrare la necessità della ztl notturna. Al di là dei dati, è necessario andare avanti nel percorso di un cambiamento culturale che in numerose città, non soltanto italiane, ha dato i suoi frutti”. Così i consiglieri comunali di Sinistra Comune, Barbara Evola, Fausto Melluso, Katia Orlando, Marcello Susinno, commentano la conferma della sospensione della ztl notturna da parte del Tar. L'articolo Palermo: Sc, ’25 febbraio dimostreremo necessità ztl notturna’ sembra essere il primo ... calcioweb.eu

TV7Benevento : Palermo: Sc, '25 febbraio dimostreremo necessità ztl notturna'... - zazoomnews : Palermo: Comune ’25 febbraio spiegheremo ragioni ztl notturna’ - #Palermo: #Comune #febbraio - SonDandelion : L'esame della richiesta di autorizzazione a procedere presentata dal TribunaledeiMinistri di Palermo nei confronti… -