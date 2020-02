Open arms, il tribunale dei ministri: “Conte spinse su Salvini per far sbarcare almeno i minori” (Di martedì 4 febbraio 2020) Nuova richiesta di autorizzazione a procedere per Matteo Salvini: stavolta il caso è quello della nave Open arms, che venne lasciata per 20 giorni a largo di Lampedusa nel periodo di Ferragosto del 2019. La richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Open arms approda alla Giunta delle immunità del Senato e il caso verrà incardinato giovedì 6 gennaio alle 8.30. Il 17 febbraio Salvini potrebbe essere sentito in audizione dalla Giunta, se vuole, altrimenti può mandare una memoria scritta. L’ha deciso la Giunta nella riunione dell’ufficio di presidenza. È il terzo caso che coinvolge l’ex ministro dell’Interno, dopo quello dei migranti sulla nave Diciotti (per cui è stata negata l’autorizzazione) e quello della Gregoretti su cui è atteso il voto definitivo dell’aula del Senato la prossima settimana. È racchiuso in 114 ... tpi

