NVIDIA GeForce NOW: Il meglio del gaming (Di martedì 4 febbraio 2020) GeForce NOW cresce ancora, rendendo i giochi per PC accessibili a ancora più persone. Oggi, GeForce NOW rimuove la lista d’attesa e introduce la membership. GeForce NOW attinge all’enorme ecosistema di giochi per PC, avvalendosi del cloud per trasmettere in streaming titoli che sfruttano le migliori GPU NVIDIA sul mercato. Una volta effettuato l’accesso, sarà possibile vedere tutte le proprie librerie, qualsiasi sia lo store online di riferimento. Poiché giocherai a veri e propri giochi per PC, verrai anche collegato direttamente alla specifica community di riferimento, riuscendo così a divertirti con altri giocatori PC connessi. Da questo momento potrai godere di tutti i tuoi giochi su quasi tutti i PC, Mac, TV (con SHIELD) o dispositivi mobili Android. Sarà come collegare una GPU GeForce al tuo dispositivo, ... gamerbrain

