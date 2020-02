Madonna vuole affittare il suo loft di New York a Harry e Meghan - (Di martedì 4 febbraio 2020) Novella Toloni La popstar ha offerto l'uso del suo appartamento di Manhattan ai duchi di Sussex, implorandoli di non lasciare la Gran Bretagna per il "noioso" Canada Due camere da letto, la migliore vista su Manhattan e un balcone incredibile: l'appartamento di New York di Madonna è in affitto, ma non per tutti. La popstar l'ha offerto in esclusiva al principe Harry e a sua moglie Meghan Markle, supplicandoli di non lasciare il Regno Unito per rifugiarsi in Canada. La singolare, quanto ironica, proposta è nata sui social network dove, attraverso un curioso video pubblicato sul suo profilo Instagram, Madonna si è rivolta direttamente ai duchi di Sussex proponendogli il suo splendido loft in subaffitto. Nel suo ultimo video condiviso sulla sua pagina Instagram, la cantante statunitense ha fatto una proposta "indecente" a Harry e Meghan, offrendogli il suo appartamento ... ilgiornale

