Lutto per Mikaela Shiffrin, è morto il padre (Di martedì 4 febbraio 2020) E’ morto il padre di Mikaela Shiffrin. L’annuncio è arrivato direttamente dalla sciatrice: “Era la base della nostra famiglia. Ci manca terribilmente”. ROMA – E’ morto il padre di Mikaela Shiffrin. Gravissimo Lutto per la sciatrice americana che sui social ha volto annunciare la scomparsa di un punto di riferimento per lei e per la sua famiglia. “La mia famiglia ha il cuore spezzato per la morte inaspettata di mio padre – ha scritto la campionessa – ci ha insegnato così tanto ma soprattutto la regola d’oro: sii gentile, prima pensa. Questo è qualcosa che porterò sempre con me. Era la solida base della nostra famiglia e ci manca terribilmente. Grazie, dal profondo del mio cuore, per aver rispettato la nostra privacy in questo periodo inimmaginabile e devastante“. My family is heartbroken beyond comprehension ... newsmondo

