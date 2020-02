Juventus, i numeri senza precedenti di Cristiano Ronaldo (Di martedì 4 febbraio 2020) Juventus, Cristiano Ronaldo ha messo insieme dei numeri senza precedenti dal suo arrivo in Serie A: ecco le cifre La Juventus si gode un Cristiano Ronaldo quasi senza precedenti: sono nove le partite consecutive in cui il campione portoghese va in rete, eguagliando David Trezeguet nella storia dei bianconeri. Come riportato dalla statistica Opta, Cristiano Ronaldo è il giocatore che ha realizzato più reti nella prime 50 presenze in Serie A: 40 gol, seguito da Ronaldo (il Fenomeno) a 38 e Shevhcenko e Milito, a quota 37. 50 – Tra i giocatori che hanno esordito in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), #CristianoRonaldo è quello che ha realizzato più reti nelle prime 50 presenze nella competizione (40). Predatore. pic.twitter.com/4OpEZHbnY2 — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 4, 2020 Leggi su Calcionews24.com calcionews24

XDARIUSX10 : I numeri di #CR7 con la #Juventus #Ronaldo - twitslevin : @BgnMiki @Peppe_Salines @EnzoArlo29 Invece c'entra in quanto è una statistica che rapporta le Champions vinte con i… - morenoAlmare : RT @TUTTOJUVE_COM: La Uefa esalta Cristiano Ronado: 'I numeri con la Juventus sono impressionanti' -