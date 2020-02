Ivrea, indagato per molestie il Generale del Carnevale: “Avance insistenti a una vivandiera” (Di martedì 4 febbraio 2020) Secondo le accuse ha molestato un’organizzatrice della manifestazione, che ricopriva il ruolo di vivandiera, fino a spingerla a dimettersi per l’esasperazione. Dimissioni arrivate il 17 gennaio senza spiegazioni ufficiali. Alberto Bombonato, Generale del Carnevale 2020 di Ivrea, è indagato per molestie dopo la denuncia ai carabinieri di Federica Di Matteo, 39 anni, stufa delle sue avance esplicite e sfiancanti. molestie telefoniche, via Whatsapp, con messaggi che suonavano più o meno così: “Vieni a letto con me e poi ti faccio vedere come ti rilassi”. Un messaggio mandato dopo che la donna gli aveva scritto per educazione che era “davvero stanca dopo una giornata di duro lavoro”. Tutto era iniziato con richieste più pacate (“Allora, vieni a cena con me sì o no?”), ma è poi degenerato in un martellamento su Whatsapp sempre più fitto ed ... ilfattoquotidiano

