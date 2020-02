Inter-Milan, le ultime su Ibrahimovic: grande sorpresa (Di martedì 4 febbraio 2020) Inter-Milan, le ultime su Ibrahimovic: grande sorpresa in casa rossonera per quel che riguarda le condizioni fisiche dello svedese. Cresce l’attesa per il derby tra Inter e Milan, valevole per la 23esima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20,45. I nerazzurri vengono dal prezioso successo ottenuto sul campo dell’Udinese e sono … L'articolo Inter-Milan, le ultime su Ibrahimovic: grande sorpresa proviene da www.inews24.it. inews24

Inter : ?? | INTERVISTA Riascoltiamo le parole di Milan Skriniar al termine di #UdineseInter ?? - AntoVitiello : #Sala a @MilanNewsit 'Milan e Inter hanno portato una proposta più elaborata sullo stadio, che prevede che una part… - SkySport : ???? #SerieAFemminile – 14^ giornata ?? #Milan ?? #Inter 2-1 ? #Bartonova (51’) ? #Thorvaldsdottir (66’) ? #Giacinti (7… -