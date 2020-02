Incidente sul lavoro a Castellanza: operaia si schiaccia la mano nel telaio, soccorsa in elicotero (Di martedì 4 febbraio 2020) Una donna di 50 anni è rimasta ferita mentre lavorava all'interno di una ditta a Castellanza, in provincia di Varese. L'operaia è rimasta con la mano incastrata in un telaio e ha riportato lo schiacciamento di quattro dita. Le sue condizioni sono sembrate subito gravi ed è stato inviato un elicottero del 118. È ricoverata all'ospedale di Monza. fanpage

CislTaBr : RT @FilcaCisl: Incidente #Benevento,Turri: 'Nelle costruzioni già 7 morti dall'inizio del 2020. Ci rivolgiamo a tutte le istituzioni, a par… - MirkoMazzoni2k : Video consigliato: Gnok Calcio Show - L'incidente sul Passante di Mestre 08/02/2009 - riccardogguerra : @Bruce_Ketta1 guarda che questo video testimonia un incidente sul lavoro anche piuttosto grave, se fossi in te io n… -