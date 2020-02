Il 17enne bloccato a Wuhan: "Sto bene"

17enne bloccato a Wuhan perché febbricitante. Lo riferiscono fonti della Farnesina. "Non preoccupatevi, sono seguito molto bene, si vede che doveva andare così e dovevo fermarmi ancora un po'", ha rassicurato i parenti a Grado, in una telefonata via web. In scambio culturale in una città a 400km da Wuhan, il giovane ha raggiunto la capitale per il rimpatrio, ma qui lo hanno fermato i rigidi protocolli sanitari locali.(Di martedì 4 febbraio 2020) Non ha il coronavirus ilperché febbricitante. Lo riferiscono fonti della Farnesina. "Non preoccupatevi, sono seguito molto, si vede che doveva andare così e dovevo fermarmi ancora un po'", ha rassicurato i parenti a Grado, in una telefonata via web. In scambio culturale in una città a 400km da, il giovane ha raggiunto la capitale per il rimpatrio, ma qui lo hanno fermato i rigidi protocolli sanitari locali.(Di martedì 4 febbraio 2020)

