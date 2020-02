“Cosa mi ha detto papà Alessandro”. Leo Gassmann: la confessione a poche ore da Sanremo 2020 (Di martedì 4 febbraio 2020) Uno dei protagonisti delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020 sarà senza ombra di dubbio il figlio e nipote d’arte Leo Gassmann. Il figlio di Alessandro si è fatto conoscere per la prima volta ad ‘X-Factor’. Ha 21 anni e studia attualmente Comunicazione Internazionale. Si esibirà con un brano scritto da lui, dal titolo ‘Vai bene così’. Si è recato nella città ligure da solo, senza i suoi due genitori ed è pronto a stupire tutti con la sua voce. In una recente intervista rilasciata a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, aveva rivelato: “Ringrazio papà perché è rimasto fuori dai miei progetti, così li sto realizzando con le mie forze ed i tempi giusti”. Dunque, totale autonomia per il giovane, che nei mesi scorsi era comunque stato criticato da alcuni utenti che lo accusavano di essere raccomandato. Leo è intervenuto a ‘Vieni da ... caffeinamagazine

