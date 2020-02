Coronavirus, primo morto a Hong Kong: è la seconda vittima fuori dalla Cina (Di martedì 4 febbraio 2020) Il Coronavirus continua a registrare nuovi casi di decessi e il numero aumenta progressivamente di giorno in giorno. Mentre domenica 2 febbraio è stata segnalata la prima vittima nelle Filippine, all’esterno dell’area dell’Hubei; martedì 4 febbraio arriva il secondo morto a Hong Kong. Per il Giappone si tratta della prima vittima, nonostante le precauzioni prese per contrastare il virus cinese. Coronavirus, primo morto a Hong Kong Paura a Hong Kong, dove martedì 4 febbraio è stato reso noto il primo morto per Coronavirus a Hong Kong: sarebbe un giovane che risulta essere anche la seconda vittima al di fuori della Cina. La prima, infatti, era stata segnalata domenica scorsa nelle Flippine. Il Giappone, dunque, ha chiuso i confini con la Cina continentale scatenando numerose polemiche. La governatrice Carrie Lam, però, rifiuta il blocco totale, che lei stessa ritiene ... notizie

lauraboldrini : Il ministro Speranza ha annunciato che “il #coronavirus è stato isolato” L’Italia è il primo Paese in Europa, un r… - NicolaPorro : #Coronavirus, #Spallanzani primo nel mondo a isolare il #virus è una #FakeNews! Bossi glorificato da Lerner, che lo… - RobertoBurioni : Desidererei che si trovasse immediatamente un vaccino contro il coronavirus per due motivi. Il primo perché salvere… -