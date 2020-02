Carceri: arriva 'Cucinare al fresco', ricette dei detenuti in Lombardia (3) (Di martedì 4 febbraio 2020) (Adnkronos) - Dagli ingredienti del carrello, a quelli della spesa, passando da quanto entra in carcere dall'esterno, il ricettario e il magazine sono un percorso di vita e di speranza. La realizzazione del progetto è stata possibile grazie al contributo della Eye Communication, con Alessandro Tomma liberoquotidiano

FPuggini : RT @DalilaNesci: Carceri, 'Gli Ultimi saranno' arriva alla Camera: musica e teatro per i detenuti, 'così l'arte abbatte i pregiudizi e dà u… - Fredericknapoli : Carceri, ‘Gli Ultimi saranno’ arriva alla Camera: musica e teatro per i detenuti, “così l’arte abbatte i pregiudizi… - Patrizia_Monica : RT @DalilaNesci: Carceri, 'Gli Ultimi saranno' arriva alla Camera: musica e teatro per i detenuti, 'così l'arte abbatte i pregiudizi e dà u… -