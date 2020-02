ANAKIN DI STAR WARS IN CLINICA PSICHIATRICA/ Attore Jake Lloyd, "è schizofrenico" (Di martedì 4 febbraio 2020) Jake Lloyd, l'Attore oggi 30enne che interpretò ANAKIN Skywalker in STAR WARS, è finito in una CLINICA PSICHIATRICA: lo ha confermato la mamma. ilsussidiario

